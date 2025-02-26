Адвокаты заявили об аффекте убившего родителей экс-сотрудника Совфеда

Алексей Коновалов (Фото: суды общей юрисдикции города Москвы)

Адвокаты приговоренного к 16 годам колонии за убийство родителей бывшего сотрудника аппарата Совета Федерации Алексея Коновалова заявили, что их подзащитный совершил преступление в состоянии аффекта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

«Коновалов А.В. находился в состоянии аффекта по типу «последней капли» в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с аморальным поведением потерпевших», — цитирует агентство документ.

В ходе судебного разбирательства защита чиновника утверждала, что в его действиях не было умысла. Спор в семье Коновалова возник из-за «длительного межличностного конфликта», посчитали адвокаты.

В июле 2024 года Мосгорсуд приговорил Коновалова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в феврале 2023 года Коновалов, убив своих родственников, обратился в полицию и заявил, что нашел их мертвыми. Позднее он все же признался в преступлении.