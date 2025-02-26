 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Адвокаты заявили об аффекте убившего родителей экс-сотрудника Совфеда

Алексей Коновалов
Алексей Коновалов (Фото: суды общей юрисдикции города Москвы)

Адвокаты приговоренного к 16 годам колонии за убийство родителей бывшего сотрудника аппарата Совета Федерации Алексея Коновалова заявили, что их подзащитный совершил преступление в состоянии аффекта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

«Коновалов А.В. находился в состоянии аффекта по типу «последней капли» в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с аморальным поведением потерпевших», — цитирует агентство документ.

В ходе судебного разбирательства защита чиновника утверждала, что в его действиях не было умысла. Спор в семье Коновалова возник из-за «длительного межличностного конфликта», посчитали адвокаты.

СК показал, как внучка могла в бочке выносить останки экс-мэра Самары
Общество

В июле 2024 года Мосгорсуд приговорил Коновалова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в феврале 2023 года Коновалов, убив своих родственников, обратился в полицию и заявил, что нашел их мертвыми. Позднее он все же признался в преступлении.

Читайте РБК в Telegram.

Politico узнала о планах Госдепа по снятию ограничений на помощь Украине

Волатильность рубля достигла максимума за год

Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами

Какие перспективы у сотрудничества России и США по алюминию

Из-за роста зарплат сократился дефицит пенсионной системы в России

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ

Улучшать демографию льготами на жилье и автомобили предложили в ОП

Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Совет Федерации убийство Мосгорсуд
Материалы по теме
Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве
Общество
Дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей по делу об убийстве родителей
Общество
СК показал, как внучка могла в бочке выносить останки экс-мэра Самары
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 25 фев, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 25 фев, 18:24
ЦБ подтвердил планы компаний по частным обменам замороженными активамиИнвестиции, 11:53
Клишас заявил о невозможности отмены смертной казни в РоссииОбщество, 11:46
Адвокаты заявили об аффекте убившего родителей экс-сотрудника СовфедаОбщество, 11:42
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 11:34
В Белом доме опровергли возможное исключение Канады из «Пяти глаз»Политика, 11:31
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
Белый дом исключил гарантии помощи от США в соглашении Трампа по УкраинеПолитика, 11:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Совфед одобрил закон о засекречивании данных о проверках недвижимостиНедвижимость, 11:22
Мэр Покровска обратился к Зеленскому с призывом «заключить мир»Политика, 11:22
Курс биткоина пошел против рынка. Что случилось с ценами криптовалютКрипто, 11:21
Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 летОбщество, 11:14
Появились кадры попытки отбить задержанного в подмосковном ЕрмолиноОбщество, 11:10
Путин предложил поставлять США алюминий. Что ждет акции «Русала» и «Эн+»Инвестиции, 11:04
Изменят ли новые санкции ЕС правила игры на рынке международных расчетовPro, 11:01