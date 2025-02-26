Адвокаты заявили об аффекте убившего родителей экс-сотрудника Совфеда
Адвокаты приговоренного к 16 годам колонии за убийство родителей бывшего сотрудника аппарата Совета Федерации Алексея Коновалова заявили, что их подзащитный совершил преступление в состоянии аффекта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
«Коновалов А.В. находился в состоянии аффекта по типу «последней капли» в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с аморальным поведением потерпевших», — цитирует агентство документ.
В ходе судебного разбирательства защита чиновника утверждала, что в его действиях не было умысла. Спор в семье Коновалова возник из-за «длительного межличностного конфликта», посчитали адвокаты.
В июле 2024 года Мосгорсуд приговорил Коновалова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в феврале 2023 года Коновалов, убив своих родственников, обратился в полицию и заявил, что нашел их мертвыми. Позднее он все же признался в преступлении.
Читайте РБК в Telegram.
Politico узнала о планах Госдепа по снятию ограничений на помощь Украине
Волатильность рубля достигла максимума за год
Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами
Какие перспективы у сотрудничества России и США по алюминию
Из-за роста зарплат сократился дефицит пенсионной системы в России
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Улучшать демографию льготами на жилье и автомобили предложили в ОП
Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов