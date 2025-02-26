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Появились кадры попытки отбить задержанного в подмосковном Ермолино

Появились кадры попытки отбить задержанного в подмосковном Ермолино
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В интернете появилось видео попытки сопротивления сотрудникам полиции, которые приехали в подмосковный поселок Ермолино по сообщению о неадекватном человеке в местном магазине.

На кадрах видно, как на споткнувшегося полицейского бросается с кулаками один из группы молодых людей, не давая тому подняться. Нарушителя отогнали, но стычка на этом не завершилась.

По сведениям управления МВД России по Московской области, полиция в результате доставила в отдел 27 человек, которые оказали сопротивление при задержании их знакомого 23 февраля.

Патруль, прибывший по вызову, обнаружил на месте происшествия уроженца Дагестана, находившегося в неадекватном состоянии и не выполнявшего законные требования полицейских. «При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержанию», — добавили в полиции.

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Московская область задержание драка полиция
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