Почти 30 человек доставили в полицию за попытку отбить задержанного

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Полиция доставила в отдел 27 человек, которые оказали сопротивление при задержании их знакомого подмосковном поселке Ермолино, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По ее информации, инцидент произошел 23 февраля в одном из магазинов Ермолино.

Патруль обнаружил на месте уроженца Дагестана, находившегося в неадекватном состоянии и не выполнявшего законные требования полицейских. «При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержанию», — добавили в полиции.

26-летнего дагестанца за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях) арестовали на 13 суток.

А из общежития в Ермолино в полицию доставили 27 человек, «среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 г. р.».

Молодого человека привлекают к ответственности также по ст. 19.3 КоАП России. Кроме того, по собранным сотрудниками полиции материалам следственными органами в отношении него принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.