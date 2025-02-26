В Тюменской области задержали нескольких сотрудников ДПС
Нескольких работников ДПС задержали в Голышмановском районе Тюменской области, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По ее данным, два сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД «Голышмановский» в зависимости от роли каждого подозреваются по нескольким эпизодам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК (мелкое взяточничество).
Следствие полагает, что патрульные договорились и с августа по октябрь 2024 года систематически получали взятки от водителей на федеральной автодороге Тюмень — Омск за то, что на тех не составляли протоколы об административных правонарушениях.
В ближайшее время сотрудники управления СК обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.
В конце февраля суд обвинил оперуполномоченного по особо важным делам 10-го отдела управления «Р» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в посредничестве при передаче особо крупной взятки.
В отношении Павла Китасова завели дело по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса — посредничество во взяточничестве. Фигурантами расследования также являются «неустановленные лица». Китасова арестовали в декабре 2024 года, оперуполномоченный не признал вину.
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