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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгороде

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского дрона на частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дом находится в селе Тишанка Волоконовского района.

Мужчина получил множественные осколочные ранения ног, его отвезли в больницу.

Ранее Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами. Также над всей территорией региона власти дважды объявляли ракетную опасность.

В России сбили шесть беспилотников меньше чем за час
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

С 16:15 до 17:00 мск еще над тремя регионами России — Орловской, Брянской и Курской областями — средства ПВО сбили шесть беспилотников. Об этом проинформировало Минобороны.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.

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Персоны
дроны беспилотники Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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