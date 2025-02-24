Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгороде

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского дрона на частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дом находится в селе Тишанка Волоконовского района.

Мужчина получил множественные осколочные ранения ног, его отвезли в больницу.

Ранее Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами. Также над всей территорией региона власти дважды объявляли ракетную опасность.

С 16:15 до 17:00 мск еще над тремя регионами России — Орловской, Брянской и Курской областями — средства ПВО сбили шесть беспилотников. Об этом проинформировало Минобороны.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.