Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгороде

Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгороде
Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского дрона на частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Дом находится в селе Тишанка Волоконовского района.
Мужчина получил множественные осколочные ранения ног, его отвезли в больницу.
Ранее Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами. Также над всей территорией региона власти дважды объявляли ракетную опасность.
С 16:15 до 17:00 мск еще над тремя регионами России — Орловской, Брянской и Курской областями — средства ПВО сбили шесть беспилотников. Об этом проинформировало Минобороны.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.
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