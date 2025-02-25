Власти Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией

Пограничный пункт «Псоу» российско-абхазской границы (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба приказал усилить контроль граждан, которые пересекают границу с Россией в преддверии выборов в республике, сообщает пресс-служба главы Абхазии.

«Пор­учил руководству СГБ (Служба государственной безопасности. — РБК) усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП «Псоу» с 27 февраля по 1 марта», — говорится в сообщении.

Государственная граница между Россией и Абхазией проходит по реке Псоу, где расположены погранично-таможенные службы обоих государств.

Досрочные выборы президента в Абхазии было решено провести после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов ушел в отставку глава частично признанной республики Аслан Бжания.

Первый тур выборов состоялся 15 февраля. По его итогам победителя выявить не удалось. ЦИК огласила результаты, согласно которым Гунба, предварительно, набрал 46,38% голосов, а основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба — 36,92%. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 1 марта.