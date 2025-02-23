Гунба заявил о намерении обеспечить граждан Абхазии медпомощью в России

Бадра Гунба (слева) и Михаил Мурашко (справа) (Фото: РИА Новости)

И.о. главы Абхазии и кандидат на пост президента страны Бадра Гунба заявил, что в случае его избрания намерен предоставить гражданам страны возможность получить медицинскую помощь в России по загранпаспорту. Об этом он сказал во после визита в Республиканскую больницу вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

«Мы получили согласие на такую работу [от российских коллег]. И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу», — передает ТАСС слова Гунбы.

Он пообещал, что даст поручения подготовить изменения в межправосоглашение. Гунба назвал медицинскую помощь очень важным направлением и напомнил, что в 2024 году около 8 тыс. граждан Абхазии отправили на лечение за границу.

«Такого рода взаимодействие позволит нашим гражданам получить качественную медицинскую помощь на территории России», — подчеркнул он.

Досрочные выборы президента в Абхазии было решено провести после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов ушел в отставку глава частично признанной республики Аслан Бжания.

Первый тур выборов состоялся 15 февраля. По его итогам победителя выявить не удалось. ЦИК огласил результаты, согласно которым Гунба, предварительно, набрал 46,38% голосов, а основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба — 36,92%. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 1 марта.