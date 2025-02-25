В Тюмени простились с погибшим в зоне спецоперации экс-начальником ОМОНа

Павел Шубин (Фото: ТГДОО «Республика Неугомонных» / VK)

В Тюменской области прошло прощание с двумя погибшими участниками специальной военной операции на Украине. Один из них — бывший начальник штаба регионального ОМОНа Павел Шубин, сообщает пресс-служба городской детской общественной организации «Республика Неугомонных», где с 90-х преподавал Шубин.

«Павел Шубин <...> полковник полиции, бывший начальник штаба тюменского ОМОНа погиб во время выхода в тыл противника у селения Часов Яр в ноябре прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Шубин служил в МВД на протяжении 25 лет. Прощание с ним прошло во вторник, 25 февраля, в Тюменском крематории.

Накануне в Уварском районе региона также прошло прощание с участником военной операции Иваном Мокроусовым, сообщила пресс-служба администрации района в телеграм-канале.

В зону боевых действий он попал в октябре 2022 года по частичной мобилизации, мужчина погиб 5 февраля 2025 года. Мокроусова наградили медалями Минобороны «Участнику Специальной военной операции», «За воинскую доблесть» II степени и «За воинскую доблесть» I степени. До мобилизации мужчина работал охранником в АО «Транснефть Сибирь».