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Военная операция на Украине ,  
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В Тюмени простились с погибшим в зоне спецоперации экс-начальником ОМОНа

Сюжет
Военная операция на Украине
Павел Шубин
Павел Шубин (Фото: ТГДОО «Республика Неугомонных» / VK)

В Тюменской области прошло прощание с двумя погибшими участниками специальной военной операции на Украине. Один из них — бывший начальник штаба регионального ОМОНа Павел Шубин, сообщает пресс-служба городской детской общественной организации «Республика Неугомонных», где с 90-х преподавал Шубин.

«Павел Шубин <...> полковник полиции, бывший начальник штаба тюменского ОМОНа погиб во время выхода в тыл противника у селения Часов Яр в ноябре прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Шубин служил в МВД на протяжении 25 лет. Прощание с ним прошло во вторник, 25 февраля, в Тюменском крематории.

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Накануне в Уварском районе региона также прошло прощание с участником военной операции Иваном Мокроусовым, сообщила пресс-служба администрации района в телеграм-канале.

В зону боевых действий он попал в октябре 2022 года по частичной мобилизации, мужчина погиб 5 февраля 2025 года. Мокроусова наградили медалями Минобороны «Участнику Специальной военной операции», «За воинскую доблесть» II степени и «За воинскую доблесть» I степени. До мобилизации мужчина работал охранником в АО «Транснефть Сибирь».

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Тюменская область Военная операция на Украине ОМОН прощание
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