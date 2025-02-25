Умерла советская актриса театра и кино Валерия Хугаева

Валерия Хугаева (Фото: sosfidarov / Telegram)

Во вторник, 25 февраля, скончалась советская актриса театра и кино Валерия Хугаева, сообщил депутат парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев. Ей было 97 лет.

«Уход из жизни народной артистки РФ и РСО-А Хугаевой Валерии Вячеславовны — большая утрата для жителей нашей республики <...> на счету актрисы более 200 ролей, 30 из которых главные», — написал он в своем телеграм-канале.

Более 60 лет жизни актриса посвятила Русскому драматическому театру имени Е.Б. Вахтангова во Владикавказе. Свое звание заслуженной артистки Северной Осетии, а затем и России Хугаева получила за роль Фатимы в одноименной постановке по произведению Косты Хетагурова.

«Мы с благодарностью вспоминаем ее имя и чтим большой вклад, который внесла Валерия Вячеславовна в становление и развитие театрального искусства Осетии», — добавил депутат.

Хугаева родилась 2 ноября 1927 года в Пятигорске. В 1951-м она окончила ГИТИС. Актриса работала в Орджоникидзевском театре в 1964 году, где в качестве режиссера поставила 13 спектаклей.

Среди многочисленных театральных работ актрисы — роль Анисьи в постановке по Л. Н. Толстому «Власть тьмы», образ Марты-Изабеллы в «Деревья умирают стоя» по А. Касону и роль Елены Васильевны Тальберг в спектакле «Дни Турбиных» по произведению М. А. Булгакова. В спектакле «Укрощение спроптивой» по В. Шекспиру Хугаева сыграла роль Катарины, а в постановке «Последние» по М. Горькому — Надежду. В кино она сыграла одну роль — матери Саиды в фильме «Загадка кубачинского браслета» 1982 года.

Она также была удостоена ордена «Знак Почета», медали «Во славу Осетии» и государственной премии РСО-Алания имени К.Л.Хетагурова. У нее был супруг — народный артист РСФСР Георгий Хугаев, он скончался в 2005 году. По словам Тускаева, последние годы своей жизни артистка провела в Москве.