Bloomberg узнал о планах Британии провести встречу по Украине

Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Великобритания планирует провести встречу с лидерами европейских стран для обсуждения переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По их данным, встреча может состояться уже в воскресенье, 2 марта. Однако источники предупредили, что планы пока неточные и могут измениться, а также что встреча может пройти виртуально. Она станет продолжением саммита, который прошел неделю назад, 17 февраля.

Речь идет об экстренном созыве президентом Франции Эмманюэлем Макроном европейских лидеров на фоне того, что в США допустили отсутствие Европы на переговорах по Украине.

В Париж прибыли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Позднее, 19 февраля, открылся второй неформальный саммит европейских лидеров, созванный по инициативе президента Франции.