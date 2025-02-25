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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о планах Британии провести встречу по Украине

Bloomberg: Британия хочет провести встречу по Украине с европейскими лидерами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Великобритания планирует провести встречу с лидерами европейских стран для обсуждения переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По их данным, встреча может состояться уже в воскресенье, 2 марта. Однако источники предупредили, что планы пока неточные и могут измениться, а также что встреча может пройти виртуально. Она станет продолжением саммита, который прошел неделю назад, 17 февраля.

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Фото:Ryan Pierse / Getty Images

Речь идет об экстренном созыве президентом Франции Эмманюэлем Макроном европейских лидеров на фоне того, что в США допустили отсутствие Европы на переговорах по Украине.

В Париж прибыли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Позднее, 19 февраля, открылся второй неформальный саммит европейских лидеров, созванный по инициативе президента Франции.

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