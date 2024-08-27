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Pinterest оштрафовали на ₽7 млн за неудаление запрещенного контента

Фото: Valentin Wolf / Global Look Press
Фото: Valentin Wolf / Global Look Press

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Pinterest за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Pinterest Europe Limited признали виновным по ч. 3. ст. 13.50 Кодекса об административных правонарушениях. «Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн руб.», — говорится в публикации. Максимальное наказание для юридических лиц — штраф до 8 млн руб. В суде не уточнили, что именно стало поводом для составления протокола.

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Фото:Gabby Jones / Bloomberg

Pinterest — площадка для поиска картинок. Там можно публиковать свой контент, сохранять чужие изображения и видео, а также объединять их в подборки. У сервиса более 400 млн активных пользователей в месяц. Он популярен как за рубежом, так и в России.

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