Pinterest оштрафовали на ₽7 млн за неудаление запрещенного контента

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Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Pinterest за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Pinterest Europe Limited признали виновным по ч. 3. ст. 13.50 Кодекса об административных правонарушениях. «Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн руб.», — говорится в публикации. Максимальное наказание для юридических лиц — штраф до 8 млн руб. В суде не уточнили, что именно стало поводом для составления протокола.

Pinterest — площадка для поиска картинок. Там можно публиковать свой контент, сохранять чужие изображения и видео, а также объединять их в подборки. У сервиса более 400 млн активных пользователей в месяц. Он популярен как за рубежом, так и в России.