В МЧС опровергли требование к направлению открытия входных дверей
Документы о пожарной безопасности в России не содержат требований к направлению открывания входных дверей в жилых домах. Соответствующее разъяснение привела пресс-служба пензенского областного управления МЧС.
Как отметило ведомство, эти требования относятся только к некоторым дверям на пути эвакуации. Входные двери в многоквартирных и одноквартирных жилых домах, согласно своду правил пожарной безопасности, под эти требования не попадают.
«Таким образом, направление открывания входных дверей квартир в многоквартирных жилых домах не нормируется», — говорится в сообщении.
Накануне «Аргументы и факты», ссылаясь на эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктора Федорука, сообщили, что с 1 января размер штрафа за двери, открывающиеся по направлению из квартиры, увеличили с 10 тыс. до 15 тыс. руб.
В Госдуме назвали эту информацию фейком. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что власти не меняли статью с лета 2022 года, уточнив, что штраф был увеличен до 15 тыс. руб. именно в 2022 году, то есть эти поправки действуют уже в течение трех лет.
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