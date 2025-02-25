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Общество ,  
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В МЧС опровергли требование к направлению открытия входных дверей

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Документы о пожарной безопасности в России не содержат требований к направлению открывания входных дверей в жилых домах. Соответствующее разъяснение привела пресс-служба пензенского областного управления МЧС.

Как отметило ведомство, эти требования относятся только к некоторым дверям на пути эвакуации. Входные двери в многоквартирных и одноквартирных жилых домах, согласно своду правил пожарной безопасности, под эти требования не попадают.

«Таким образом, направление открывания входных дверей квартир в многоквартирных жилых домах не нормируется», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Накануне «Аргументы и факты», ссылаясь на эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктора Федорука, сообщили, что с 1 января размер штрафа за двери, открывающиеся по направлению из квартиры, увеличили с 10 тыс. до 15 тыс. руб.

В Госдуме назвали эту информацию фейком. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что власти не меняли статью с лета 2022 года, уточнив, что штраф был увеличен до 15 тыс. руб. именно в 2022 году, то есть эти поправки действуют уже в течение трех лет.

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Теги
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