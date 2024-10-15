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Военная операция на Украине ,  
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Украинка облила красной краской монумент Славы в Полтаве

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Yuliya Petushynska / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Yuliya Petushynska / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Украинская художница Юлия Петушинская облила красной краской монумент Славы в городе Полтаве, чтобы напомнить о необходимости его снести, сообщает местное издание «Буквы» со ссылкой на ее пост в Facebook (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

«Моя акция, которую <...> назвали «мелким хулиганством», имеет целью <...> добиться от власти принятия <...> решений по демонтажу вражеской символики», — приводит издание слова Петушинской.

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Фото:Вячеслав Онюшенко / Global Look Press

По мнению художницы, этот памятник — «символ вражеского оружия, которое уничтожает украинцев».

Как пишет «Буквы», после выходки Петушинской на место прибыли сотрудники полиции, криминалисты и спецназ.

Монумент Славы создали в честь 100-летней годовщины Полтавской битвы 27 июня 1709 года. В Полтаве его установили в 1811 году.

В 2014 году, после начала конфликта на Донбассе, на Украине начали сносить памятники российским и советским деятелям. Этот процесс стал более интенсивным после того, как в 2022 году Россия начала проведение специальной операции. Россия подобные действия осуждает.

Ранее в администрации Одесской области сообщили, что в Одессе снесут памятник Александру Пушкину. По словам главы администрации региона Олега Кипера, соответствующее распоряжение уже подписано.

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