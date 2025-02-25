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Умер атаман и депутат заксобрания Кубани Иван Безуглый

Иван Безуглый
Иван Безуглый (Фото: Законодательное собрание Краснодарского края)

Ушел из жизни депутат Законодательного собрания Краснодарского края, дважды награжденный званием Героя труда Кубани Иван Безуглый, сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и всем, кто знал Ивана Безуглого. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — написал Кондратьев.

Безуглый был полковником казачьих войск и главой Таманского отдела Кубанского казачьего войска с 1997 года. Кроме этого, как рассказал губернатор, с начала 90-х он принимал участие «в возрождении кубанского казачества».

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Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Безуглый скончался 24 февраля.

Безуглый Иван Васильевич родился 7 февраля 1949 года. Он был инициатором создания системы казачьего образования, начал формирование казачьей территориальной обороны в Краснодарском крае. Он также участвовал в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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