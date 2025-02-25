Умер атаман и депутат заксобрания Кубани Иван Безуглый
Ушел из жизни депутат Законодательного собрания Краснодарского края, дважды награжденный званием Героя труда Кубани Иван Безуглый, сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и всем, кто знал Ивана Безуглого. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — написал Кондратьев.
Безуглый был полковником казачьих войск и главой Таманского отдела Кубанского казачьего войска с 1997 года. Кроме этого, как рассказал губернатор, с начала 90-х он принимал участие «в возрождении кубанского казачества».
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Безуглый скончался 24 февраля.
Безуглый Иван Васильевич родился 7 февраля 1949 года. Он был инициатором создания системы казачьего образования, начал формирование казачьей территориальной обороны в Краснодарском крае. Он также участвовал в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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