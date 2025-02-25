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Общество ,  
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В Новосибирске задержали женщину, пьяной надругавшуюся над знакомой

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Оперативники задержали в Новосибирске женщину, которая затянула удлинитель на шее знакомой и надругалась над ней, сообщает РЕН ТВ.

Преступление произошло в ночь на 21 февраля.

По информации источника телеканала, злоумышленница придушила девушку и, когда та потеряла сознание, «преступница совершила в отношении нее насильственные действия сексуального характера против ее воли».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насилии с особой жестокостью — п. «б» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы сроком до десяти лет.

Женщина признала свою вину на допросе и сообщила, что в момент преступления была пьяна.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Новосибирской области.

В Петербурге мужчина с фаллоимитатором надругался над 6-летней девочкой
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В начале февраля в Санкт-Петербурге мужчина в наркотическом опьянении надругался над шестилетней девочкой при помощи фаллоимитатора. Ребенок в состоянии средней тяжести попал в больницу с разрывом половых органов.

Мужчину задержали и поместили в спецприемник. Следователи возбудили против него уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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Теги
Новосибирск уголовное дело насилие
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