В Новосибирске задержали женщину, пьяной надругавшуюся над знакомой
Оперативники задержали в Новосибирске женщину, которая затянула удлинитель на шее знакомой и надругалась над ней, сообщает РЕН ТВ.
Преступление произошло в ночь на 21 февраля.
По информации источника телеканала, злоумышленница придушила девушку и, когда та потеряла сознание, «преступница совершила в отношении нее насильственные действия сексуального характера против ее воли».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насилии с особой жестокостью — п. «б» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы сроком до десяти лет.
Женщина признала свою вину на допросе и сообщила, что в момент преступления была пьяна.
РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Новосибирской области.
В начале февраля в Санкт-Петербурге мужчина в наркотическом опьянении надругался над шестилетней девочкой при помощи фаллоимитатора. Ребенок в состоянии средней тяжести попал в больницу с разрывом половых органов.
Мужчину задержали и поместили в спецприемник. Следователи возбудили против него уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Читайте РБК в Telegram.
Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине
Европейские страны задумали создать «Банк перевооружения» из-за Трампа
ЕС предложил Украине свою «взаимовыгодную» сделку по ресурсам
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской