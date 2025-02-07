В Петербурге мужчина с фаллоимитатором надругался над 6-летней девочкой
В Санкт-Петербурге мужчина в наркотическом опьянении надругался над шестилетней девочкой, дочерью своей сожительницы, при помощи фаллоимитатора, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК.
Мать девочки 5 февраля сообщила в полицию о том, что 30-летний сожитель избил ее дочь, отметило издание. Ребенок в состоянии средней тяжести попал в больницу с разрывом половых органов.
Мужчину задержали и поместили в спецприемник. Следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Они также установили, что ранее фигурант уже был судим.
По данным Neva.Today, девочка является дочерью мужчины и заявительницы, помимо нее у пары есть еще трое детей, они находились в квартире в момент совершения преступления. Женщина узнала о происходившем от старшего восьмилетнего ребенка, который позвонил ей и рассказал, что папа бьет младшую сестру.
Тогда мать попросила своего брата зайти в ее дом, но, когда тот пришел, дверь ему не открыли.
Как выяснилось, отец пригласил друга, с которым и употребил наркотик, а позже пошел в комнату девочки, рассказало издание. Предварительно, приятель не участвовал в насилии и, возможно, покинул квартиру до начала преступления.
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