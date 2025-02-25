Путин встретился в Кремле с председателем правления «Острова мечты»

Амиран Муцоев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с основателем группы компаний «Регионы» и председателем правления компании «Остров мечты» Амираном Муцоевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что президент обсудил с предпринимателем работу культурно-развлекательного кластера «Остров мечты» в Нагатинской пойме в Москве, а также планы по его развитию.

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«Мы приступаем к строительству открытого парка на территории «Острова мечты». Начали его уже вовсю строить. В следующем году мы его открываем. По масштабам это примерно 15-этажное здание, 12 тыс. кв. м — один аттракцион. <...> У нас свой департамент кинопроизводства, свой департамент анимации, мы пишем свои сказки, создаем новых героев. Я принес три книги, чтобы показать, что мы это делаем», — сказал Путину Муцоев.

«Еще один проект, Владимир Владимирович, — это в Мнёвниках целый резорт [курорт] на 5 тыс. лежаков: большой бассейный комплекс, который будет работать и в зимний период, часть — в летний период, с торговлей, с большим спа-комплексом», — рассказал Муцоев.

Ранее о встрече Путина и Муцоева сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Это основатель группы компаний «Регионы», он же председатель правления компании «Остров мечты», крупные строители, строительный холдинг, который очень серьезно инвестирует в создание рекреационной недвижимости в Москве и в других регионах России», — отметил пресс-секретарь.

ГК «Регионы» — девелоперская компания, которая в том числе специализируется на создании рекреационной недвижимости в России. Так, компания выступила девелопером и инвестором первого в стране и самого большого в Европе тематического парка развлечений «Остров мечты», который в 2020 году открылся в Москве. Кроме того, среди проектов компании числится самое большое колесо обозрения в Европе — «Солнце Москвы», которое расположено на ВДНХ.

В октябре 2024 года Муцоев сообщил, что летом 2025 года в тематическом парке «Остров мечты» будет открыта первая очередь открытой части с аттракционами. «Главная его особенность — там будут уникальные и большие аттракционы, которые физически нельзя вместить в крытую часть. Катальная гора, уникальный аттракцион с гидролифтом. Будет около 20 новых аттракционов, парк также будет тематический», — рассказал тогда он.