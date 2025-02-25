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Бизнес ,  
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Совет директоров Unilever уволил гендиректора Шумахера

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Хайн Шумахер (Фото: Unilever)

Компания — производитель товаров повседневного спроса Unilever уволила генерального директора Хайна Шумахера, проработавшего на этом посту менее двух лет, сообщает Bloomberg.

Увольнение стало сигналом, что совет директоров не удовлетворен темпами реструктуризации корпорации, отмечает агентство. Шумахер старался отойти от ценового роста после периода высокой инфляции, сосредоточившись на увеличении объема продаваемой продукции.

«Хотя совет директоров доволен результатами деятельности Unilever в 2024 году, предстоит еще многое сделать, чтобы добиться лучших в своем классе результатов», — заявил председатель совета директоров Иэн Микинс.

С 1 марта должность генерального директора займет финансовый директор Фернандо Фернандес, он будет контролировать реструктуризацию. В частности, Фернандес возьмет на себя управление Unilever в процессе выделения подразделения по производству мороженого.

Фернандес присоединился к Unilever в 1988 году, он курировал некоторые из наиболее успешных рынков компании, включая Бразилию и Филиппины, а также был президентом подразделения Латинской Америки.

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Фото:Andrea Fasani / EPA / TACC

Unilever Plc — британо-нидерландская корпорация, производящая такие товары, как мыло Dove и мороженое Ben & Jerry's. Весной 2022 года она приостановила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории, а также прекратила инвестиции в этот рынок. Однако она продолжила продажу продукции, выпускаемой на российских заводах. В июле 2023 года генеральный директор Unilever Хайн Шумахер объяснил, что компания не считает правильным покидать российский рынок и предпочитает продолжать вести на нем ограниченный бизнес.

Осенью 2024 года Unilever приняла решение покинуть российский рынок, потому что теряла контроль над бизнесом в стране. По словам Шумахера, после ввода западных санкций против России корпорация больше не могла переводить денежные средства в Россию и из нее, анализировать свои результаты или влиять на управление брендами.

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