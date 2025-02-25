Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре военных аэродромов Украины
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщило российское Минобороны.
«Цели удара достигнуты», — говорится в публикации ведомства.
Военные атаковали объекты высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами, уточнили в министерстве.
23 февраля российская армия также ударила по инфраструктуре военных аэродромов. Помимо этого, военные тогда атаковали места проведения сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины и подготовки операторов дронов.
Для ударов ВС России применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
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