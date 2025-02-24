Шесть человек погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкессии в результате столкновения «Мерседес» и «Лада Приора» погибли шесть человек, сообщили в МВД по республике.
ДТП произошло 12:50 мск на 266 км автодороги «Майкоп — Карачаевск», на въезде в станицу Зеленчукская.
Три человека погибли на месте, еще трое скончались в лечебном учреждении. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.
22 февраля в Тверской области столкнулись два автомобиля, один из них влетел в отбойник. Погибли два человека — водитель и пассажир одного из автомобилей. Еще один человек — пассажир второго транспортного средства — попал в больницу с тяжелыми травмами.
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