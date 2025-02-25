В Башкирии задержали 17-летнего студента за сбор данных о Рязанском НПЗ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Башкирии 17-летнего студента, его подозревают в сборе данных о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры. Агентство также публикует видеозапись допроса задержанного.

По словам молодого человека, после поступления в вуз осенью 2024 года он разместил в нескольких чатах объявление о поисках подработки, где его нашли украинские кураторы и завербовали.

Сначала студента попросили нарисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины (по словам задержанного, он записал постановочное видео), сделать фото мечетей. За каждое выполненное задание несовершеннолетнему платили денежное вознаграждение, сказал он на допросе.

Задержанный добавил, что в период новогодних каникул он по заданию украинского куратора поехал в Рязань, чтобы снять на видео НПЗ и показать на карте расположение вышек связи, постов охраны и систем противовоздушной обороны. «Отправив ему 5–7 фотографий, я выполнил работу, он мне скинул сумму в районе 65 тыс. руб.», — сказал молодой человек.

Далее несовершеннолетний отправился в Казань вместе со своей подругой, где сделал фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви, за что получил около 50 тыс. руб. Задержанный добавил, что отказался снимать медно-цинковые месторождения в Хайбуллинском районе Башкирии.

По словам студента, его собеседник также попросил его найти человека, который сможет поджечь локомотив. Для этого задержанный разместил объявление в специализированном чате Telegram, но на следующий день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По словам силовиков, действия задержанного подпадают под статьи, связанные с терроризмом и государственной изменой.

Ранее Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Подмосковья Романа Болдырева по делу о государственной измене в пользу украинских спецслужб.

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