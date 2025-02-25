WP узнала о меморандуме, который Трамп отменил для получателей оружия США

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отменил введенное его предшественником Джо Байденом требование к получателям американского оружия по соблюдению международного гуманитарного права. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Меморандум Байдена о национальной безопасности, известный как NSM-20, требовал письменных гарантий от иностранных правительств перед получением оружия. Они должны были взять на себя обязательство не нарушать международное гуманитарное право (действует на территориях, где идут боевые действия) с помощью американского оружия.

Газета отмечает, что меморандум послужил Байдену рычагом давления на Израиль и способствовал доставке гуманитарной помощи в Газу. Бывший сотрудник Госдепа Кристофер Ле Мон, с которым поговорило издание, опасается, что решение об отмене директивы Байдена приведет к росту числа убитых мирных жителей с использованием оружия, предоставленного США, и нанесет ущерб репутации Штатов в мире.

Ранее в феврале Bloomberg писал, что США добиваются от европейских союзников увеличения закупок американского оружия и не создают препятствий им в закупках для Украины.

Российская сторона требует прекратить военную помощь Украине со стороны Запада.