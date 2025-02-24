Мэр Киева сообщил о работе ПВО на фоне воздушной тревоги

В Дарницком районе на юго-востоке Киева работают средства противовоздушной обороны (ПВО), написал в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ранее, в 23:16 мск, пресс-служба администрации города сообщила, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

В ночь на 24 февраля Кличко дважды за час сообщал о работе ПВО в Киеве. По его словам, в Деснянском районе на северо-востоке города упали обломки беспилотника.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.