Мэр Киева сообщил о работе ПВО на фоне воздушной тревоги
В Дарницком районе на юго-востоке Киева работают средства противовоздушной обороны (ПВО), написал в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее, в 23:16 мск, пресс-служба администрации города сообщила, что в Киеве объявлена воздушная тревога.
В ночь на 24 февраля Кличко дважды за час сообщал о работе ПВО в Киеве. По его словам, в Деснянском районе на северо-востоке города упали обломки беспилотника.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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