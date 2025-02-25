Захарова указала на смену позиции Парижа и Лондона по резолюциям ООН

Франция и Великобритания во время голосования по проекту американской резолюции в ООН вели себя непоследовательно и слишком быстро меняли свои позиции. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

24 февраля в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюциям, которые представили Украина и США. Соединенные Штаты впервые не одобрили внесенный Украиной проект, содержащий призывы против России. Напротив, США предложили свой вариант резолюции, его в итоге принял Совбез ООН.

Дипломат отметила, что резолюция, которую США внесли на рассмотрение Генассамблеи ООН, содержала универсальный призыв к миру, и в ней не было русофобии. Однако страны Евросоюза, в том числе Британия и Франция, поддержалили документ, только внеся собственные правки. В то же время в Совете Безопасности ООН проект американской резолюции был принят без правок.

Захарова напомнила, что Лондон и Париж имеют право вето в Совбезе, но не стали блокировать принятие резолюции.

«Внимание, вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?» — задалась вопросом Захарова.