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Военная операция на Украине ,  
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Захарова указала на смену позиции Парижа и Лондона по резолюциям ООН

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Военная операция на Украине

Франция и Великобритания во время голосования по проекту американской резолюции в ООН вели себя непоследовательно и слишком быстро меняли свои позиции. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

24 февраля в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюциям, которые представили Украина и США. Соединенные Штаты впервые не одобрили внесенный Украиной проект, содержащий призывы против России. Напротив, США предложили свой вариант резолюции, его в итоге принял Совбез ООН.

Дипломат отметила, что резолюция, которую США внесли на рассмотрение Генассамблеи ООН, содержала универсальный призыв к миру, и в ней не было русофобии. Однако страны Евросоюза, в том числе Британия и Франция, поддержалили документ, только внеся собственные правки. В то же время в Совете Безопасности ООН проект американской резолюции был принят без правок.

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Захарова напомнила, что Лондон и Париж имеют право вето в Совбезе, но не стали блокировать принятие резолюции.

«Внимание, вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?» — задалась вопросом Захарова.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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