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Военная операция на Украине ,  
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Рогов обвинил ООН в принятии «позорной» резолюции, разжигающей конфликт

Сюжет
Военная операция на Украине

Резолюция по Украине, принятая Генассамблеей ООН, направлена не на поиски мирных решений, а на разжигание военного конфликта, заявил «РИА Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов, назвав документ «позорным».

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине
Политика

24 февраля, в третью годовщину начала российской спецоперации на Украине, в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюциям, которые представили Украина и США.

Соединенные Штаты впервые с начала конфликта на Украине не вошли в число соавторов проекта резолюции от Евросоюза и Украины, требующей от России прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины. Вместо этого Штаты предложили свой проект, фокусирующийся на мирном урегулировании конфликта. Совет безопасности ООН принял американский документ.

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