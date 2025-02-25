Рогов обвинил ООН в принятии «позорной» резолюции, разжигающей конфликт

Резолюция по Украине, принятая Генассамблеей ООН, направлена не на поиски мирных решений, а на разжигание военного конфликта, заявил «РИА Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов, назвав документ «позорным».

24 февраля, в третью годовщину начала российской спецоперации на Украине, в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюциям, которые представили Украина и США.

Соединенные Штаты впервые с начала конфликта на Украине не вошли в число соавторов проекта резолюции от Евросоюза и Украины, требующей от России прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины. Вместо этого Штаты предложили свой проект, фокусирующийся на мирном урегулировании конфликта. Совет безопасности ООН принял американский документ.