Рогов обвинил ООН в принятии «позорной» резолюции, разжигающей конфликт
Резолюция по Украине, принятая Генассамблеей ООН, направлена не на поиски мирных решений, а на разжигание военного конфликта, заявил «РИА Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов, назвав документ «позорным».
24 февраля, в третью годовщину начала российской спецоперации на Украине, в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюциям, которые представили Украина и США.
Соединенные Штаты впервые с начала конфликта на Украине не вошли в число соавторов проекта резолюции от Евросоюза и Украины, требующей от России прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины. Вместо этого Штаты предложили свой проект, фокусирующийся на мирном урегулировании конфликта. Совет безопасности ООН принял американский документ.
Читайте РБК в Telegram.
США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России
Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам
Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской