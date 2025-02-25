В Британии возвращение России в G7 назвали «предметом обсуждения»

Британия считает возвращение России в «Большую семерку» (G7) предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы британского МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью радиостанции Times.

Он уточнил, что возвращение России в G7 будет «вопросом для обсуждения с международными союзниками», но этот вопрос рассмотрят только после окончания конфликта на Украине.

«Наша позиция по G7 просто не изменилась. Мы не можем допустить присоединения России к G7, пока у нее есть <…> силы на Украине», — заявил Джарвис (цитата по The Guardian).

Россию исключили из G7 (тогда носила название «Большая восьмерка», или G8) в 2014 году после присоединения Крыма. Форум превратился в «Большую семерку», участниками которой остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Американский лидер Дональд Трамп не раз заявлял, что исключение России из «Большой семерки» было ошибкой. Восстановление формата G8 с участием России, по его словам, отвечает интересам всех участников. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, нормальное сотрудничество с Россией в рамках «Большой семерки» невозможно.