Правительство изменило инициалы Дантеса на месте дуэли с Пушкиным

Обелиск на месте дуэли Александра Пушкина и Жоржа Дантеса (Фото: Артём Пряхин / РИА Новости)

Правительство России внесло коррективы в документацию, касающуюся названия объекта культурного наследия на месте смертельной дуэли русского поэта Александра Пушкина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ошибка, которая ранее привлекла общественное внимание, заключалась в неверно указанном имени убийцы поэта. Вместо Жоржа Шарля Дантеса в документах фигурировали инициалы, принадлежащие другому Дантесу — персонажу романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Теперь в перечне объектов культурного наследия федерального значения указано: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш.».

Проблема c путаницей в имени Жоржа Шарля Дантеса в официальных документах, касающихся места дуэли с Пушкиным, была впервые выявлена в 2023 году. Юрист Юлия Коновалова обратила внимание на распоряжение Комитета по охране памятников Санкт-Петербурга, где была допущена ошибка. Она пыталась добиться исправления, но столкнулась с бюрократическими сложностями. В ответах от КГИОП и Министерства культуры ей сообщили, что ошибка будет исправлена только после внесения изменений в постановление правительства.

Дуэль между Пушкиным и Дантесом состоялась 27 января 1837 года в районе Черной речки в Санкт-Петербурге. Она стала результатом оскорбительных слухов, распространившихся о поэте и его супруге. Пушкин скончался спустя два дня после смертельного выстрела Дантеса.