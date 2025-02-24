 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Лукашенко предложил помощь со строительством метро в Екатеринбурге

Встреча Александра&nbsp;Лукашенко и Евгения Куйвашева в Минске, Белоруссия
Встреча Александра Лукашенко и Евгения Куйвашева в Минске, Белоруссия (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белоруссия готова оказать Екатеринбургу помощь в строительстве метрополитена в случае, если возникнет такая необходимость. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который вместе с делегацией прибыл в Минск с официальным визитом.

«Меня несколько удивило по метрополитену. Мы готовы проектировать, заниматься строительством метрополитена у вас. Ну, по крайней мере, ну, может, половину где-то мощностей мы можем перебросить при необходимости для строительства в Свердловской области. Нас это устраивает, если мы вам подходим, будем у вас работать. Нет, значит, не надо. Так должно быть по всем направлениям», — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко также напомнил, что Свердловская область уже давно закупает карьерные самосвалы «БелАЗ». Кроме того, белорусские специалисты освоили производство деталей для самолетов «Освей», которые выпускаются на ульяновском заводе «Авиастар».

Путин и Лукашенко пообщались по телефону
Политика
Владимир Путин

Впервые о метро в Екатеринбурге заговорили в 1967 году, когда в городе родился миллионный житель — Игорь Кузнецов. В 1974 году утвердили комплексную транспортную схему Свердловска, где в числе прочего отмечалась необходимость строительства метрополитена. Для запуска стройки первый секретарь Свердловского обкома Борис Ельцин лично встретился с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. В итоге строительство метрополитена началось в 1980 году. В апреле 1991 года года было запущено регулярное сообщение по первым станциям метрополитена: «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов».

По состоянию на февраль 2025 года у екатеринбургского метро девять станций. Протяженность линий составляет 13,8 км (используемая — 12,7 км). В 2011 году запустили станцию «Чкаловская», в 2012 году — «Ботаническая». На этом строительство первой ветки метро закончилось, и все остальные годы шли дискуссии о необходимости продолжения строительства других станций.

Читайте РБК в Telegram.

Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли

Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Александр Лукашенко Евгений Куйвашев Екатеринбург Свердловская область метрополитен
Материалы по теме
Губернатор Куйвашев ответил на сообщения о своей отставке
Политика
Лукашенко подарил Хафтару сертификаты на трактора и автобусы
Политика
Схему московского метро перевели на китайский
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 18:22
Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФАСпорт, 18:41
Мерц назвал неприемлемой для Киева сделку России и США «в обход других»Политика, 18:41
Суд арестовал почти ₽5 млрд у Nikoliers из-за школы в «Сколково»Бизнес, 18:20
«Сибирь» проиграла пятый матч подряд в КХЛСпорт, 18:12
В МИД России пожелали Баку не выходить за рамки договоренностей с МосквойПолитика, 18:11
Bloomberg узнал, что G7 не может выпустить заявление по Украине из-за СШАПолитика, 18:11
В Новгородской области опровергли сообщение о смерти и.о. главы регионаОбщество, 18:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
AFP узнало, что Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денегОбщество, 18:04
SEC США закрыла расследование против криптосервиса Robinhood без санкцийКрипто, 18:02
В Дагестане завели дело против державших на цепи девушку родственниковОбщество, 17:55
Мосбиржа 1 марта запустит торги выходного дня в экспериментальном режимеИнвестиции, 17:55
Один человек пропал в горах у Сочи после схода снежной лавиныОбщество, 17:50
Генпрокуратура признала нежелательной Russian Democratic SocietyПолитика, 17:43
Макрон прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом по УкраинеПолитика, 17:38