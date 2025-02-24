Лукашенко предложил помощь со строительством метро в Екатеринбурге

Встреча Александра Лукашенко и Евгения Куйвашева в Минске, Белоруссия (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белоруссия готова оказать Екатеринбургу помощь в строительстве метрополитена в случае, если возникнет такая необходимость. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который вместе с делегацией прибыл в Минск с официальным визитом.

«Меня несколько удивило по метрополитену. Мы готовы проектировать, заниматься строительством метрополитена у вас. Ну, по крайней мере, ну, может, половину где-то мощностей мы можем перебросить при необходимости для строительства в Свердловской области. Нас это устраивает, если мы вам подходим, будем у вас работать. Нет, значит, не надо. Так должно быть по всем направлениям», — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко также напомнил, что Свердловская область уже давно закупает карьерные самосвалы «БелАЗ». Кроме того, белорусские специалисты освоили производство деталей для самолетов «Освей», которые выпускаются на ульяновском заводе «Авиастар».

Впервые о метро в Екатеринбурге заговорили в 1967 году, когда в городе родился миллионный житель — Игорь Кузнецов. В 1974 году утвердили комплексную транспортную схему Свердловска, где в числе прочего отмечалась необходимость строительства метрополитена. Для запуска стройки первый секретарь Свердловского обкома Борис Ельцин лично встретился с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. В итоге строительство метрополитена началось в 1980 году. В апреле 1991 года года было запущено регулярное сообщение по первым станциям метрополитена: «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов».

По состоянию на февраль 2025 года у екатеринбургского метро девять станций. Протяженность линий составляет 13,8 км (используемая — 12,7 км). В 2011 году запустили станцию «Чкаловская», в 2012 году — «Ботаническая». На этом строительство первой ветки метро закончилось, и все остальные годы шли дискуссии о необходимости продолжения строительства других станций.