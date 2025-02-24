Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана

Эмомали Рахмон и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президенты России и Таджикистана — Владимир Путин и Эмомали Рахмон — обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности, экономики и культуры, сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

В начале разговора лидеры отметили, что две страны достигли высокого уровня стратегического партнерства и союзничества. После этого Путин и Рахмон обговорили детали сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности.



«Владимир Путин и Эмомали Рахмон условились о графике личных контактов», — добавили в Кремле.

Ранее два президента провели переговоры в декабре 2024 года. Тогда они встретились в Ленинградской области и подвели итоги минувшего года. Путин отметил межрегиональное сотрудничество, указав и на то, что в Таджикистане работают филиалы российских вузов, оценил открытие в стране школ с изучением русского языка. Путин подчеркнул конструктивное сотрудничество России и Таджикистана в сфере безопасности на международной арене.

При этом Рахмон обозначил, что по итогам 2024 года Россия стала главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, торговый оборот увеличился на 20%.