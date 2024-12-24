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Политика ,  
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Путин обсудил с президентом Таджикистана итоги сотрудничества за 2024 год

В Ленобласти прошли переговоры Путина с президентом Таджикистана Рахмоном

Президенты России и Таджикистана — Владимир Путин и Эмомали Рахмон — провели двухсторонние переговоры в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.

В начале Путин отметил межрегиональное сотрудничество, напомнив, что многие субъекты России и регионы Таджикистана взаимодействуют друг с другом напрямую.

Он указал и на то, что в Таджикистане работают филиалы российских вузов, оценил открытие школ в Таджикистане с изучением русского языка. Он указал, что в 2025 году Россия увеличит количество своих преподавателей, работающих в Таджикистане, с 72 до 82 человек.

Путин подчеркнул и то, что два государства конструктивно сотрудничают в сфере безопасности на международной арене.

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При этом Рахмон обозначил, что по итогам 2024 года Россия стала главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, торговый оборот увеличился на 20%. Политик также подчеркнул, что собирается обсудить с Путиным вопросы региональной и глобальной безопасности.

В среду, 25 декабря, пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.

Ранее встречу двух лидеров анонсировал помощник президента Юрий Ушаков. Он указал, что переговоры коснутся торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сфер, а также — председательства России в СНГ в 2024 годк (в 2025 г. там председательствовать будет Таджикистан).

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Владимир Путин

политик, президент России
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