В Думе увидели источник кадров для оборонки в альтернативной службе
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который расширяет возможности прохождения альтернативной военной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
В проекте предложили включить в перечень тех, кто имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, работников головного исполнителя поставок продукции по гособоронзаказу.
Также законопроект расширяет перечень мест для прохождения гражданами альтернативной гражданской службы. К списку относятся организации, являющиеся головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу.
Ярослав Нилов пояснил, что на сегодняшний день в России ряд организаций испытывают проблему дефицита кадров, необходимых для выполнения гособоронзаказа в срок. Депутат считает, что решить кадровую проблему в таких организациях можно за счет призыва на альтернативную службу в организациях, выполняющих гособоронзаказ.
Право на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС) вместо военной по призыву закреплено в Конституции. Подать заявление на АГС может призывник, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к одному из коренных малочисленных народов России и ведет традиционный образ жизни.
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