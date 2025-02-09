Консул сообщил о работе по возврату в Россию брошенной в Анталье девочки

Дипломаты ведут работу над перемещением в Россию оставленной в аэропорту Антальи новорожденной девочки. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик.

«Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», — сказал дипломат в разговоре с агентством.

По его словам, генконсульство оформило младенцу гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт.

Адвокат россиянки Айшегюль Полат заявила, что у матери ребенка — Екатерины Бурназкиной — не было умысла убить дочь. Юрист отметила, что говорить о длительности тюремного срока для россиянки преждевременно. На вердикт суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить решение, отметила адвокат.

В октябре 2024 года россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденную нашла уборщица. Гражданка России собиралась улетать в Москву, но ее задержали до вылета. Позднее она заявила, что не подозревала о своей беременности из-за лишнего веса.

Турецкие правоохранительные органы завели на женщину уголовное дело, а ее саму задержали и отправили в изолятор.

По сообщению Shot, девушка живет в подмосковной Электростали, учится в колледже. Предполагаемый отец ребенка — студент из Ногинска, который «до конца не уверен, что это его дочь».