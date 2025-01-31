Минцифры предложило форму маркировки иноагентов для неиноагентов

Сейчас маркировать материалы должны сами иноагенты, а также СМИ, если публикуют их материалы. При упоминании иноагентов в медиа указывать их статус нужно, но обязательной формы и правил на этот счет нет

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Минцифры разработало правила и форму указания в медиаконтенте информации о том, что в нем содержатся материалы иностранных агентов, соответствующий документ размещен в базе проектов правовых актов.

Сейчас обязательная форма маркировки существует для лиц, уже внесенных в реестр, а также для СМИ, публикующих их материалы. При упоминании в медиа имен и названий иноагентов нужно указывать, что они внесены в реестр, но утвержденной нормативным актом формы такого указания нет.

«Информационные материалы иностранных агентов можно распространять лицам, не являющимся иностранными агентами, но такие сообщения должны быть с соответствующей маркировкой», — заявили РБК в пресс-службе Минцифры.

Размещать материал иноагентов без маркировки запрещено согласно ч. 7 ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В проекте постановления предложена следующая формулировка: «Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом <...>, 18+» c указанием наименования, фамилии, имени, отчества, содержащихся в реестре иноагентов. Она должна быть на русском языке.

Текстовое указание должно размещаться перед началом текста или же под заголовком, накладывать его на текст материала или изображение нельзя. В аудиовизуальном материале указание должно быть размещено тоже в начале (и повторяться в случае прерывания материала) и помещено на изображение, накладывать его на другие звуковые фрагменты нельзя. Также нельзя ускорять его воспроизведение или делать тише основного материала.

Если документ утвердят, то нормы вступят в силу с 1 сентября на срок шесть лет.

Для самих иностранных агентов подобная маркировка была введена еще в 2022 году. Они обязаны обозначать в начале материалов следующее: «18+ «Настоящий материал (информация) (произведен, распространен и (или) направлен) иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или Ф. И. О.)».

Требования к ее размещению схожи с теми, которые содержатся в новом законопроекте. Кроме того, плашка в аудиовизуальном материале в начале трансляции должна транслироваться не менее 15 секунд, цвет шрифта текстового указания должен быть контрастным по отношению к фону, на котором оно размещается.