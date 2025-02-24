Обстановка на месте после взрыва в консульстве России в Марселе. Видео
В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв. На место выехали около 30 пожарных машин и полиция. Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил информацию о взрыве. Пострадавших нет. Район оцепили.
Взрыв прозвучал в 8-м округе 24 февраля около 8:00 (около 10:00 мск). Неизвестные бросили в сад диппредставительства две бутылки с зажигательной смесью, сказал источник в полиции.
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