Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке туристке из России
Россиянка Ольга Перминова, погибшая на Шри-Ланке в результате несчастного случая, была светлым и открытым человеком, сообщила РБК ее соседка.
Подруга погибшей Наталья рассказала, что Перминова поехала на отдых с коллегами. По ее словам, родственники женщины живут в Саратове, у нее есть 32-летний сын. Собеседница РБК отметила, что Перминова была ее «самой жизнелюбивой подругой».
Еще одна знакомая туристки в разговоре с РБК назвала ее прекрасным человеком.
О гибели россиянки на Шри-Ланке местное издание Ada Derana сообщило 19 февраля. По его данным, женщина ехала на поезде из Бадуллы в Коломбо и погибла, пытаясь сделать фотографию. В посольстве России уточняли, что она выпала из вагона. Телеграм-канал Shot писал, что Перминова высунулась из поезда, чтобы сфотографироваться, и на полном ходу поезда ударилась головой о камень, после чего сорвалась вниз.
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