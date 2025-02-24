Соседка погибшей на Шри-Ланке россиянки назвала ее светлым и открытым человеком

Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке туристке из России

Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Россиянка Ольга Перминова, погибшая на Шри-Ланке в результате несчастного случая, была светлым и открытым человеком, сообщила РБК ее соседка.

Подруга погибшей Наталья рассказала, что Перминова поехала на отдых с коллегами. По ее словам, родственники женщины живут в Саратове, у нее есть 32-летний сын. Собеседница РБК отметила, что Перминова была ее «самой жизнелюбивой подругой».

Еще одна знакомая туристки в разговоре с РБК назвала ее прекрасным человеком.

О гибели россиянки на Шри-Ланке местное издание Ada Derana сообщило 19 февраля. По его данным, женщина ехала на поезде из Бадуллы в Коломбо и погибла, пытаясь сделать фотографию. В посольстве России уточняли, что она выпала из вагона. Телеграм-канал Shot писал, что Перминова высунулась из поезда, чтобы сфотографироваться, и на полном ходу поезда ударилась головой о камень, после чего сорвалась вниз.