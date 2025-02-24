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«Конклав» завоевал главную награду Гильдии киноактеров США

Кадр из фильма &laquo;Конклав&raquo;
Кадр из фильма «Конклав» (Фото: Access Entertainment)

Фильм «Конклав» завоевал главную награду на 31-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) — за лучший актерский состав. Об этом сообщается на сайте премии.

Помимо «Конклава» за победу в этой категории боролись такие картины, как «Анора», «Боб Дилан: Никому не известный», «Эмилия Перес» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

SAG Awards за лучшую женскую роль получила Деми Мур (фильм «Субстанция»), за лучшую мужскую — Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»).

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«Конклав» — драма немецкого режиссера Эдварда Бергера о выборах папы римского, снятая по одноименному роману британского писателя Роберта Харриса. Фильм уже завоевал «Золотой глобус» за лучший сценарий и премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) в четырех категориях: лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший британский фильм.

Картина также претендует на «Оскар» в восьми номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль, которую исполнил Рэйф Файнс.

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Теги
Гильдия киноактеров США США премия кино
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