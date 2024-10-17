В аптеках сократились запасы самого популярного аналога «Оземпика»

В ряде российских регионов почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика» — препарата «Семавик» от «Герофарма». Это может быть связано с высоким спросом на препарат, который используют как средство для похудения

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога «Оземпика» — препарата «Семавик» от фармкомпании «Герофарм». К такому выводу пришел РБК, изучив сайты крупнейших аптечных организаций, а также онлайн-агрегатора «Мегаптека» (в них также входит ассортимент крупных сетей, таких как «Ригла», «Апрель», «Эркафарм», «Планета здоровья», «Вита», «Диалог», «Аптеки плюс», «Фармленд»).

Так, по состоянию на вторую половину дня 16 октября в крупнейшей в стране аптечной сети «Ригла» оформить самовывоз «Семавика» (препарат отпускается по рецепту) можно было только из трех аптек в Москве, из трех в Краснодаре, из 68 в Санкт-Петербурге, а, например, в Новосибирске препарата не было вообще. В «Ригле» комментариев в ответ на запрос РБК не предоставили.

Не было «Семавика» в Москве и Подмосковье и в «Сбер Еаптеке», а также в Санкт-Петербурге, Анапе и ряде других городов. В компании подтвердили РБК отсутствие препарата, но причин и возможных сроков поставки не назвали.

По данным «Мегаптеки», по состоянию на 15 октября в Москве из 2,8 тыс. подключенных к сервису аптек «Семавик» был только в 55 точках, в Воронеже — в 27 из 478, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, в Сочи — ни в одной из 87.

Нехватка препарата в аптеках может быть связана с повышенным спросом, следует из ответа компании-производителя «Герофарм». В случае «резких колебаний спроса» срок пополнения запасов препарата в аптечных сетях составляет от нескольких дней до недели в зависимости от отделенности региона, пояснили РБК в «Герофарме». При этом там отметили, что производство и поставки препарата «осуществляются в штатном режиме». Дистрибуцией лекарственных средств внутри страны занимаются поставщики и аптечные сети, добавили в компании.

Как в России появились аналоги «Оземпика»

Оригинальный препарат «Оземпик» датской Novo Nordisk появился на российском рынке в 2019 году. По данным отраслевой аналитической компании DSM Group, по итогам 2020 года его продажи составили 157 млн руб., или 14 тыс. упаковок, но уже через год оба этих показателя выросли до 1,1 млрд руб., или 129 тыс. упаковок. В 2022 году продажи «Оземпика» достигли пика — 2,7 млрд руб., или 360 тыс. упаковок, но уже через год упали до 1,1 млрд руб., или 115 тыс. упаковок.

Чем известен «Оземпик» Препарат «Оземпик» разработала датская фармацевтическая компания Novo Nordisk в 2012 году. Он предназначен для лечения сахарного диабета второго типа — по таким показаниям в конце 2017 года лекарство одобрили в США, а в начале 2018-го — в Европе. Впоследствии выяснилось, что «Оземпик» эффективен в борьбе с ожирением. На этом фоне Novo Nordisk в 2021–2022 годах выпустила на американский и европейский рынки еще одну вариацию семаглутида под брендом «Вегови», предназначенную уже непосредственно для борьбы с лишним весом. Этот эффект препарата вызвал резкий рост его популярности в мире. В употреблении лекарства в качестве средства для похудения признавались даже миллиардер Илон Маск и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ажиотаж вокруг «Оземпика» и «Вегови» был настолько велик, что из-за роста их продаж в 2023 году укрепился курс датской кроны, а местный регулятор снизил ключевую ставку. Россияне используют препараты с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид преимущественно как средство для борьбы с лишним весом. Об этом говорили и в «Герофарме». В компании отмечают, что сахарный диабет в стране диагностирован более чем у 5 млн человек, а ожирением страдают около 50 млн, отмечали в компании.

В марте 2023 года стало известно, что Novo Nordisk прекратит поставки «Оземпика» в Россию. Официальные причины такого решения не назывались. На этом фоне в стране начали появляться аналоги оригинального препарата от местных фармкомпаний. Так, в октябре 2023 года свой дженерик под брендом «Семавик» зарегистрировал «Герофарм», а следом за ним удостоверение получило лекарство «Квинсента» от «Промомеда».

В итоге объем реализации аналогов превзошел продажи оригинального «Оземпика» даже в пиковый 2022 год. Согласно данным DSM Group, за восемь месяцев этого года в стране было продано 829,9 тыс. упаковок с МНН семаглутид, из них две трети — 561,4 тыс. — пришлись на «Семавик», еще 226,7 тыс. — на «Квинсенту». Продажи оригинального «Оземпика» составили лишь 25,4 тыс. упаковок.

Какие лекарства еще остаются

По данным оператора системы маркировки «Честный знак», запасы лекарств с МНН семаглутид в московских аптеках составляют 15,8 тыс. упаковок, по всей стране — 65,4 тыс. Этих остатков хватит на 2,7 месяца и 5 месяцев соответственно, уточнили там.

Гендиректор отраслевой аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк полагает, что «Герофарм» не рассчитал, что спрос на аналоги «Оземпика» окажется таким высоким. Он напоминает, что «Семавик» изготавливается из китайской субстанции (соответствующая информация содержится в госреестре лекарственных средств), срок поставок которой может составлять до двух месяцев. Не исключено, что ограниченное количество препарата в аптеках связано с этим, резюмирует Шуляк.

В самом «Герофарме», отвечая на вопрос, действительно ли компания не рассчитала спрос и закупила недостаточный объем субстанций, заявили, что «это не так».

В пресс-службе Росздравнадзора заверили, что препараты на основе семаглутида «стабильно вводятся в оборот» — с начала года введено более 1,3 млн упаковок. С доступностью аналога «Оземпика» от «Промомеда» — препаратом «Квинсента», судя по данным «Мегаптеки», «Риглы» и «Сбер Еаптеки», проблем не наблюдается.