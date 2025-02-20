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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе систем ПВО в городе.

«В столице работает ПВО», — написал он в своем телеграм-канале. Кличко призвал жителей не покидать укрытия.

Ранее Киевская городская военная администрация (КМВА) объявила в городе воздушную тревогу. Пресс-служба КМВА также уведомила о работе ПВО в Киеве.

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

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