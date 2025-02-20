Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе систем ПВО в городе.

«В столице работает ПВО», — написал он в своем телеграм-канале. Кличко призвал жителей не покидать укрытия.

Ранее Киевская городская военная администрация (КМВА) объявила в городе воздушную тревогу. Пресс-служба КМВА также уведомила о работе ПВО в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.