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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин сделал дубль и сократил отставание от Гретцки до 13 голов

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Овечкин и рекорд Гретцки
Овечкин отметился дублем в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Вторая шайба стала для российского нападающего 881-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 13 шайб (894)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание до снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки сразу на две шайбы.

В матче с «Эдмонтон Ойлерз» российский нападающий отметился дублем. Овечкин первый раз отличился во втором периоде при счете 2:1 в пользу «Кэпиталз». Вторую шайбу он забросил через 10 минут в большинстве.

Вторая шайба стала для Овечкина 881-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекорда Грецки до 13 шайб (894).

Встреча еще не завершена, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счетом 5:1.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

«РБК Спорт» сделал прогноз, когда российский хоккеист побьет рекорд канадца. В нынешнем сезоне Овечкин забивает 0,66 шайбы за игру. Если он сохранит такую результативной, он должен побить рекорд Грецки в ночь на 13 апреля по московскому времени в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс».

Если в этот день рекорд не падет, у Овечкина в запасе будет еще три матча до конца регулярного чемпионата. 14 апреля «Вашингтон» проведет домашнюю игру с «Коламбусом», а потом две гостевые: 16-го с «Нью-Йорк Айлендерс» и 18-го с «Питтсбургом».

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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