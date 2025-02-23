Овечкин сделал дубль и сократил отставание от Гретцки до 13 голов
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание до снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки сразу на две шайбы.
В матче с «Эдмонтон Ойлерз» российский нападающий отметился дублем. Овечкин первый раз отличился во втором периоде при счете 2:1 в пользу «Кэпиталз». Вторую шайбу он забросил через 10 минут в большинстве.
Вторая шайба стала для Овечкина 881-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекорда Грецки до 13 шайб (894).
Встреча еще не завершена, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счетом 5:1.
«РБК Спорт» сделал прогноз, когда российский хоккеист побьет рекорд канадца. В нынешнем сезоне Овечкин забивает 0,66 шайбы за игру. Если он сохранит такую результативной, он должен побить рекорд Грецки в ночь на 13 апреля по московскому времени в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс».
Если в этот день рекорд не падет, у Овечкина в запасе будет еще три матча до конца регулярного чемпионата. 14 апреля «Вашингтон» проведет домашнюю игру с «Коламбусом», а потом две гостевые: 16-го с «Нью-Йорк Айлендерс» и 18-го с «Питтсбургом».
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