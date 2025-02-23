Шольц поздравил Мерца с победой на досрочных выборах в бундестаг

Глава правительства Германии Олаф Шольц поздравил кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза) Фридриха Мерца с победой на выборах, сообщает Spiegel.

«Поздравляю с результатом выборов», — сказал Шольц.

Канцлер заявил, что будет «исполнять свои обязанности до последнего дня». Однако он также дал понять, что не будет иметь никакого отношения к формированию правительства: «Теперь дело за другими — найти способ сформировать правительство», — добавил Шольц.

Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Социал-демократическая партия (СДПГ), от которой кандидатом в канцлеры был выдвинут Шольц, по предварительным данным, продемонстрировала свой худший результат (16%). Ранее канцлер признал «горькое» поражение своей партии.

Первой идет ХДС/ХСС — у них 29% голосов. Второй идет правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав около 20%, «Зеленые» получили около 13%, у партии «Левые» — около 8%. Свободные демократы (СвДП) и левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) пока набрали меньше 5% голосов и рискуют не пройти в парламент по итогам выборов.

Победившей партии предстоит сформировать правящую коалицию. Политические силы Германии установили табу на сотрудничество с АдГ, поэтому ее шансы войти в будущее правительство сведены к нулю; в то же время эта партия может стать второй по величине силой в бундестаге.