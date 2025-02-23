 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Из-за возможного ветра в Сочи 11 самолетов ушли на запасные аэродромы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Из-за прогнозируемой неблагоприятной погоды и возможного сильного ветра в Сочи 11 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба международного аэропорта города в телеграм-канале.

По ее данным, усиление ветра до 18 м/с ожидают 23 и 24 февраля.

«По состоянию на 20:00 (Мск) 23.02.2025, экипажами 11 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Грозный, Владикавказ)», — говорится в сообщении.

Сочинский аэропорт работает опираясь на фактическую погоду, поэтому в настоящее время продолжает обслуживание пассажиров, уточнила пресс-служба. Обратные рейсы на тех суднах, которые отправились на запасные аэродромы, задержат из-за их позднего прибытия.

Прокуратура занялась ситуацией с экстренно севшим в Пулково самолетом
Общество
Фото:sztproc / Telegram

Ранее самолет рейса Москва — Кайа-Коко из-за обнаружения технической неисправности вынужденно совершил посадку в Петербургском аэропорту Пулково. О какой именно неисправности идет речь, авиакомпания тогда не уточнила.

«РИА Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщило, что из самолета высадили 434 пассажира, из которых 25 — дети.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Сочи аэродром ветер плохая погода
Материалы по теме
Аэропорты Казани и Нижнекамска приостанавливали полеты
Политика
Рейс «Азимута» из Минвод в Дубай вернулся в аэропорт вылета
Общество
Пять российских аэропортов приостановили полеты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Из-за возможного ветра в Сочи 11 самолетов ушли на запасные аэродромыОбщество, 21:12
Уиткофф раскрыл, что может стать основой мирного соглашения по УкраинеПолитика, 21:04
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:03
Гунба заявил о намерении обеспечить граждан Абхазии медпомощью в РоссииПолитика, 20:51
«Альтернатива для Германии» добилась исторического успеха на выборахПолитика, 20:50
Голы Модрича и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Жироной»Спорт, 20:25
Израиль потребовал полной демилитаризации юга СирииПолитика, 20:19
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Зеленский сообщил, когда на Украине пройдут президентские выборыПолитика, 20:17
Футболиста «Фиорентины» унесли с поля на носилках с травмой головыСпорт, 20:10
Партия Шольца показала свой худший результат на досрочных выборахПолитика, 20:09
СК завел дело после взрыва в БалаковоОбщество, 19:46
Кадыров назвал приказ Сталина о переселении чеченцев бесчеловечнымПолитика, 19:45
«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне победил «Ладу»Спорт, 19:32
Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем ПутинаПолитика, 19:23