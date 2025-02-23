Из-за возможного ветра в Сочи 11 самолетов ушли на запасные аэродромы
Из-за прогнозируемой неблагоприятной погоды и возможного сильного ветра в Сочи 11 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба международного аэропорта города в телеграм-канале.
По ее данным, усиление ветра до 18 м/с ожидают 23 и 24 февраля.
«По состоянию на 20:00 (Мск) 23.02.2025, экипажами 11 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Грозный, Владикавказ)», — говорится в сообщении.
Сочинский аэропорт работает опираясь на фактическую погоду, поэтому в настоящее время продолжает обслуживание пассажиров, уточнила пресс-служба. Обратные рейсы на тех суднах, которые отправились на запасные аэродромы, задержат из-за их позднего прибытия.
Ранее самолет рейса Москва — Кайа-Коко из-за обнаружения технической неисправности вынужденно совершил посадку в Петербургском аэропорту Пулково. О какой именно неисправности идет речь, авиакомпания тогда не уточнила.
«РИА Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщило, что из самолета высадили 434 пассажира, из которых 25 — дети.
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