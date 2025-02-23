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Прокуратура занялась ситуацией с экстренно севшим в Пулково самолетом

Фото: sztproc / Telegram
Фото: sztproc / Telegram

Транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав всех пассажиров самолета из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, который вынужденно сел в Пулково, сообщает пресс-служба Северо-Западного ведомства.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг», — говорится в сообщении.

Летевший из Москвы на Кубу самолет экстренно сел в Пулково
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Согласно сервису Flightradar, самолет вылетел из Шереметьево в 7:54, хотя по расписанию он должен был вылететь почти на 40 минут раньше — в 7:15. В связи с подозрением на техническую неисправность экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. О какой именно неисправности идет речь, компания не уточнила.

По данным сервиса, самолет успел пролететь над Мурманском и немного обогнуть Финляндию над Баренцевым морем, затем судно резко развернулось и почти тем же маршрутом последовало до Петербурга. Рейс N4-551 сел в Пулково в 13:35. Прокуратура написала, что посадка была совершена в 14:36 мск.

Nordwind планирует довезти пассажиров до пункта назначения на резервном самолете. Вылет запланирован в 21:45, согласно информации на сайте Flightradar. В Кайо-Коко самолет должен прибыть почти за пять часов — в 2:37. Однако на сайте петербургского аэропорта информации о рейсе нет.

По данным источника РЕН ТВ, самолет совершил посадку из-за отказа двигателя. Всего из самолета, как написало ранее «РИА Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру, высадили 434 пассажира, из которых 25 — дети.

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Теги
Самолеты прокуратура Пулково Москва Куба неисправность
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