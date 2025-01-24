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Общество ,  
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В Чите собака пробралась в школьную столовую и укусила учителя

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Собака пробралась в читинскую школу № 9, прошла в столовую и укусила учительницу, правоохранительные органы завели уголовное дело о халатности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Забайкальского края.

Как пишет телеграм-канал «Чита Сегодня», учительница математики пыталась выгнать собаку, которая могла угрожать детям, и животное укусило женщину. Собаку вывели на улицу с помощью подручных средств подоспевшие на помощь завхоз, охранник и другие учителя. На животном был ошейник.

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Общество
Фото:oliverdelahaye / Shutterstock

Педагог, на которую напала собака, обратилась по поводу укуса за медицинской помощью. Помимо нее в инциденте никто не пострадал.

Следственный комитет Забайкальского края расследует дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России — халатность. В свою очередь прокуратура Забайкальского края сообщила, что проверит, не было ли нарушено законодательство об обращении с животными.

В декабре собака пробралась на лекцию в медицинской академии во Владикавказе и покусала студентов, которые пинали животное ногами. Пострадавших студентов отвезли в больницу для профилактической вакцины. Как заявил ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии, Олег Ремизов, укусы никого серьезно не травмировали.

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