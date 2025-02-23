 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один из издевавшихся над девушками на автомойке извинился перед ними

Один из избивших девушек на автомойке объяснил, что сделал это по глупости
Фото: Синарский районный суд г.Каменска-Уральского
Фото: Синарский районный суд г.Каменска-Уральского

Подросток, который участвовал в нападении на девушек на автомойке в Каменске-Уральском, извинился перед пострадавшими и пообещал, что такого больше не повторится. Ролик с извинениями показала «Комсомольская правда».

На видео несовершеннолетнего спрашивают, не хочет ли он принести извинения.

«Ну да. Больше такого не будет. Осознал, со стороны посмотрел, поступил очень плохо. <…> по глупости», — сказал он.

Кроме этого, подросток добавил, что они не заставляли девушек садиться к ним в машину, а они сели сами. При этом, он подтвердил, что парни догоняли девушек.

На Урале арестовали обвиняемого в похищении и избиении несовершеннолетней
Общество
Давид Анашкин

Инцидент произошел в начале января. По данным прокуратуры, тогда несколько молодых людей насильно усадили в машину нескольких девушек, в том числе несовершеннолетних, привезли на автомойку и избили.

Как написал телеграм-канала Baza, они усадили в машину четырех девушек: двух 16-летних, одну 17-летнюю и одну 18-летнюю. Когда молодые люди приехали на автомойку, они оставили 16-летних в машине, двух других раздели, избили ногами и руками, облили пеной для мойки машин и ледяной холодной водой. Воду и пену лили в лица и глаза, заставляли девушек открывать рты.

В воскресенье, 23 февраля, прокуратура региона сообщила о заключении под стражу одного из похитителей — 21-летнего Давида Анашкина, а позднее такую же меру пресечения назначили еще двум несовершеннолетним парням (2007 и 2008 года рождения), которые участвовали в похищении и избиении. Они будут под стражей до 4 апреля.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
извинения автомойка Свердловская область издевательство
Материалы по теме
На Урале арестовали обвиняемого в похищении и избиении несовершеннолетней
Общество
В Екатеринбурге завели дело о похищении 15-летней девушки
Общество
В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе города
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Один из издевавшихся над девушками на автомойке извинился перед нимиОбщество, 18:09
Бывший голкипер сборной США перенес инфаркт в канун 56-летияСпорт, 18:07
Зеленский заявил, что требуемую Трампом сумму будут платить 10 поколенийПолитика, 17:59
Зеленский заявил о готовности уйти в отставкуПолитика, 17:45
Электротехнический рынок: почему падает параллельный импортОтрасли, 17:41
В спальном районе в Балаково прогремел взрывПолитика, 17:30
Президент Польши поговорил с Трампом несколько минут вместо часаПолитика, 17:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве заявили о наличии у Украины альтернативы StarlinkПолитика, 17:09
На пляжах в Анапе обнаружили новые выбросы мазутаОбщество, 16:51
ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»Спорт, 16:48
Премьер Италии перестала упоминать Зеленского после критики ТрампаПолитика, 16:45
Как перевести 99% оптовых продаж в онлайн — кейс Akkermann CementОтрасли, 16:40
Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака» в КХЛСпорт, 16:28
Истребители ЦАХАЛ пролетели над Бейрутом во время похорон НасраллыПолитика, 16:16