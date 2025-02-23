Один из избивших девушек на автомойке объяснил, что сделал это по глупости

Один из издевавшихся над девушками на автомойке извинился перед ними

Фото: Синарский районный суд г.Каменска-Уральского

Подросток, который участвовал в нападении на девушек на автомойке в Каменске-Уральском, извинился перед пострадавшими и пообещал, что такого больше не повторится. Ролик с извинениями показала «Комсомольская правда».

На видео несовершеннолетнего спрашивают, не хочет ли он принести извинения.

«Ну да. Больше такого не будет. Осознал, со стороны посмотрел, поступил очень плохо. <…> по глупости», — сказал он.

Кроме этого, подросток добавил, что они не заставляли девушек садиться к ним в машину, а они сели сами. При этом, он подтвердил, что парни догоняли девушек.

Инцидент произошел в начале января. По данным прокуратуры, тогда несколько молодых людей насильно усадили в машину нескольких девушек, в том числе несовершеннолетних, привезли на автомойку и избили.

Как написал телеграм-канала Baza, они усадили в машину четырех девушек: двух 16-летних, одну 17-летнюю и одну 18-летнюю. Когда молодые люди приехали на автомойку, они оставили 16-летних в машине, двух других раздели, избили ногами и руками, облили пеной для мойки машин и ледяной холодной водой. Воду и пену лили в лица и глаза, заставляли девушек открывать рты.

В воскресенье, 23 февраля, прокуратура региона сообщила о заключении под стражу одного из похитителей — 21-летнего Давида Анашкина, а позднее такую же меру пресечения назначили еще двум несовершеннолетним парням (2007 и 2008 года рождения), которые участвовали в похищении и избиении. Они будут под стражей до 4 апреля.