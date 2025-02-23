Президент Польши поговорил с Трампом несколько минут вместо часа
Разговор между американским президентом Дональдом Трампом и президентом Польши Анджей Дудой вместо запланированного часа продлился всего несколько минут, пишет издание Notes From Poland.
Дуда прилетел в США, чтобы лично поговорить с Трампом. Встреча прошла за кулисами политической конференции Conservative Political Action Conference (CPAC) в Мэриленде.
Разговор должен быть начаться в 13:30 по вашингтонскому времени (21:30 мск) и продлиться час, а после нее Трамп собирался выступить на конференции. Однако американский президент задержался, поэтому к 22:30 мск у них было всего несколько минут перед выступлением.
Белый дом на своей странице в X сообщил, что Трамп во время разговора «подтвердил тесный союз» с Польшей и похвалил страну за обещание увеличить расходы на оборону.
В понедельник, 24 февраля, американский президент встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения взглядов стран Европы на то, как «успокоить» Украину, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорит с Трампом 27 февраля и представит ему план отправки на Украину миротворцев из Евросоюза, сообщила ранее The Wall Street Journal.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской