Президент Польши поговорил с Трампом несколько минут вместо часа

NFP: Трамп опоздал на встречу с Дудой и поговорил с ним всего несколько минут

Анджей Дуда (Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Разговор между американским президентом Дональдом Трампом и президентом Польши Анджей Дудой вместо запланированного часа продлился всего несколько минут, пишет издание Notes From Poland.

Дуда прилетел в США, чтобы лично поговорить с Трампом. Встреча прошла за кулисами политической конференции Conservative Political Action Conference (CPAC) в Мэриленде.

Разговор должен быть начаться в 13:30 по вашингтонскому времени (21:30 мск) и продлиться час, а после нее Трамп собирался выступить на конференции. Однако американский президент задержался, поэтому к 22:30 мск у них было всего несколько минут перед выступлением.

Белый дом на своей странице в X сообщил, что Трамп во время разговора «подтвердил тесный союз» с Польшей и похвалил страну за обещание увеличить расходы на оборону.

В понедельник, 24 февраля, американский президент встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения взглядов стран Европы на то, как «успокоить» Украину, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорит с Трампом 27 февраля и представит ему план отправки на Украину миротворцев из Евросоюза, сообщила ранее The Wall Street Journal.