Истребители ЦАХАЛ пролетели над Бейрутом во время похорон Насраллы

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Израильские истребители пролетели над Бейрутом в Ливане во время церемонии похорон погибшего лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, написал глава Минобороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в X.

«Самолеты израильских ВВС <...> передают четкое сообщение: тот, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль, будет его концом», — говорится в посте.

Пресс-служба ЦАХАЛ в своем телеграм-канале также написала, что Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана. По данным армии Израиля, группировка проводила там деятельность, которая нарушает взаимопонимание между Израилем и Ливаном и представляет угрозу для граждан государства.

Насралла погиб 28 сентября 2024 года при авиаударе ЦАХАЛ по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Он возглавлял организацию с 1992 года. После смерти Насраллы во главе группировки встал двоюродный брат бывшего лидера и ее сооснователь Хашем Сафи ад-Дин. В конце октября ЦАХАЛ официально подтвердила, что он также был убит.

Соглашение о перемирии между Израилем и ливанским движением «Хезболла» вступило в силу 27 ноября 2024 года. Согласно его условиям, «Хезболла» в течение 60 дней должна была покинуть приграничные районы, одновременно с этим требовалось вывести израильские войска из Ливана. В конце января Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля.