Летевший из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во Внуково

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Рейс А47107 Москва — Тбилиси авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт Внуково, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по технической причине, отметили в авиакомпании. В Тбилиси пассажиры полетят на резервном борту «Азимута».

Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в самолете.

Согласно данным табло аэропорта, рейс А47107 авиакомпании выполняет самолет Sukhoi Superjet 100.

В середине января вылетевший из Москвы в Дубай самолет Utair вернулся во Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости. Авиаперевозчик отметил, что посадка не была аварийной. В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал.