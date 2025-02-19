Летевший из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во Внуково
Рейс А47107 Москва — Тбилиси авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт Внуково, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по технической причине, отметили в авиакомпании. В Тбилиси пассажиры полетят на резервном борту «Азимута».
Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в самолете.
Согласно данным табло аэропорта, рейс А47107 авиакомпании выполняет самолет Sukhoi Superjet 100.
В середине января вылетевший из Москвы в Дубай самолет Utair вернулся во Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости. Авиаперевозчик отметил, что посадка не была аварийной. В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
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