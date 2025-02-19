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Общество ,  
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Летевший из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во Внуково

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Рейс А47107 Москва — Тбилиси авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт Внуково, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по технической причине, отметили в авиакомпании. В Тбилиси пассажиры полетят на резервном борту «Азимута».

Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в самолете.

Согласно данным табло аэропорта, рейс А47107 авиакомпании выполняет самолет Sukhoi Superjet 100.

Следовавший из Москвы в Дубай самолет вернулся во Внуково
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В середине января вылетевший из Москвы в Дубай самолет Utair вернулся во Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости. Авиаперевозчик отметил, что посадка не была аварийной. В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

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