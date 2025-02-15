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В Екатеринбурге завели дело о похищении 15-летней девушки

Екатеринбург
Екатеринбург (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Следователи возбудили уголовное дело о похищении в Екатеринбурге 15-летней девочки, которую 14 февраля увел мужчина 1973 года рождения, сообщил РБК старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) по Свердловской области Александр Шульга. Ее нашли живой и без внешних признаков насилия на теле.

Шульга уточнил, что сообщение о похищении подростка в районе улицы Куйбышева поступило в правоохранительные органы вечером 14 февраля. После того, как девочку нашли живой, следователи возбудили дело, чтобы выяснить, были ли противоправные действия в отношении несовершеннолетней.

По словам представителя ГУ МВД Валерия Горелых, подозреваемого в похищении мужчину задержали, им оказался местный житель по имени Олег. В момент ЧП он находился «в неадекватном состоянии», заявил Горелых. Мужчину допрашивают.

Саму девочку доставили в больницу на обследование.

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В январе 2025 года в Колпино в Санкт-Петербурге трое неизвестных похитили несовершеннолетнего из его квартиры. Они избили и ограбили подростка, после чего удерживали, требуя вернуть деньги за якобы приобретенные у него банковские карты. Перед похищением злоумышленники отобрали у подростка iPhone 12, а также похитили такой же телефон у 17-летней девушки, проживающей в той же коммунальной квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

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