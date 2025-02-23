Путин наградил ефрейтора, победившего украинского солдата в рукопашной

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Президент Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который в ножевом бою одолел украинского солдата.

Трансляцию награждения вела пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

Ефрейтор с позывным «Тута» прославился после того, как в сети распространилось видео, сделанное в селе Трудовое в ДНР, где Григорьев одержал победу над украинским солдатом в ножевом бою. Смертельно раненый украинец попросил ефрейтора оставить его и «дать уйти спокойно». Тот не стал его добивать и ушел.

В январе Путин присвоил ему звание героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Губернатор Якутии Айсен Николаев встретился с уроженцем республики и подарил ему нож. Он рассказал, что после того боя Григорьев еще несколько дней сражался «в тылу врага». «Все время службы верным орудием бойца был якутский нож. Тот легендарный нож остался в части у боевых товарищей. От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож», — сказал Николаев.