«Панцирь-С» отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭ

Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали о том, что командира дивизиона расчета ЗРПК «Панцирь-С» Анатолия наградили орденом Мужества за отражение массированного обстрела, который украинская армия вела снарядами HIMARS и ракетами Storm Shadow по объекту с комиссией МАГАТЭ.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, как пилотируемых, так и беспилотных. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Анатолий — командир дивизиона противовоздушной обороны. В Минобороны подчеркнули, что он подготовил уже более 30 экипажей. Сам Анатолий рассказал, что его дивизион прикрывает лугано-донецкое направление, «значимые объекты инфраструктуры», а именно электростанции, административные здания, командные пункты.

Командир дивизиона отметил, что «Панцирь-С» трудно уничтожить. «Можно сказать, что она обладает даже почти искусственным интеллектом», — подчеркнул Анатолий. Техника, по его словам, «очень хорошо подсказывает приоритетные цели, выбор целей, какую лучше обстрелять».